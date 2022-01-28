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Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому страховые пенсии в стране должны быть проиндексированы на уровне 8,6% с 1 января 2022 года.

Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение коснется 30,8 млн россиян - получателей страховых пенсий.

По этому закону пенсионеры получат пенсии в повышенном размере, в том числе за январь. Проиндексированные пенсии начнут выплачивать с февраля, за январь пенсионеры получат компенсацию к уже полученной пенсии.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля. Сейчас пенсия проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 рублей, в 2021 году этот показатель был на уровне 17 481 рубль.

12 января Путин поручил правительству провести индексацию пенсий в стране на 8,6% - выше уровня инфляции.

Общий объем расходов на индексацию в 2022 году с учетом повышенной индексации, по данным Минфина, составит 549,7 млрд рублей. В бюджете Пенсионного фонда уже предусмотрено 377 млрд рублей на индексацию в 5,9%, дополнительно потребуется 172,7 млрд рублей.

Владимир Путин

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