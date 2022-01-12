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Размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 г. составит 18 984 руб.

Размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 г. составит 18 984 руб.
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году после индексации по поручению президента на 8,6% составит 18 984 рубля, повышение коснется 30,8 млн россиян, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

В текущем году на индексацию потребуется дополнительно свыше 170 млрд рублей, сказал Котяков журналистам в среду.

Во исполнение поручения президента правительство обеспечит выплату пенсий в повышенном размере, доплату "за первые месяцы после соответствующих поправок, корректировки нормативной базы" произведут в ближайшее время, уточнил министр.

Согласно планам индексации, "размер страховой пенсии в 2023 году - 20 047 рублей, в 2024 году - 21 150 рублей".

"Общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 млрд рублей: в 2022 году - 172,7 млрд рублей, в 2023 году - 178,3 млрд рублей, в 2024 году - 188,9 млрд рублей", - уточнил Котяков.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин поручил правительству в самое ближайшее время проиндексировать пенсии выше инфляции, на 8,6%.

"Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции", - сказал он на совещании с членами правительства.

"Сейчас она смотрится как 8,4%. На 8,6% - с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет", - продолжил он.

"Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение", - добавил Путин.

Согласно первоначальным планам правительства, заложенная в бюджете индексация пенсий на уровень инфляции составляла 5,9%, в то время как по итогам года инфляция превысит 8%. В связи с этим было много обращений и предложений, в том числе от депутатского корпуса, пересмотреть заложенные показатели.

Антон Котяков Минтруд

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