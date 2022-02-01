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Маткапитал и ряд других соцвыплат с 1 февраля проиндексируют на 8,4%

Также в феврале начнется выплата проиндексированных на 8,6% пенсий

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - С 1 февраля 2022 года в РФ вступает в силу решение правительства об индексации на 8,4% материнского капитала, выплат ветеранам, единовременного пособия при рождении ребенка и еще нескольких социальных выплат, кроме того неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную на 8,6% пенсию.

Как сообщала ранее пресс-служба Министерства труда и соцзащиты, все эти выплаты не связаны с размером прожиточного минимума (он проиндексирован на 8,6%), в связи с чем индексируются на уровень инфляции, а не выше ее.

"Это: материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию и другие меры социальной поддержки", - сообщила пресс-служба. В общей сложности эти выплаты получают порядка 16 млн человек.

В пресс-службе добавили, что маткапитал впервые отнесен к тем выплатам, которые будут проиндексированы с 1 февраля. "После индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка - 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка, а размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тыс. рублей", - сказали в Минтруде.

Единовременная выплата при рождении ребенка с 1 февраля составит 20 472 рубля, размер минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет увеличится до 7 677 рублей, максимального - почти до 31,3 тыс. рублей.

Помимо этого, в феврале 30,8 млн неработающих пенсионеров начнут получать повышенную страховую пенсию - ее проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6 %. Соответствующий закон был подписан президентом 28 января.

Решение об индексации предусматривает также доплату за январь в виде разницы между пересчетом, который произошел в начале года, когда пенсии проиндексировали на 5,9%.

После индексации средний размер пенсий составит 18 374 рубля. Для реализации данной меры в 2022-2024 годах потребует дополнительного финансирования в размере 539,9 млрд рублей.

Минтруд РФ

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