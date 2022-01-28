ФАС сообщила о снижении ритейлерами наценок на продукты питания на 9%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Торговые сети снизили наценки на социально значимые продукты питания в среднем до 13% с 22% в августе 2021 года, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"По результатам мониторинга и проведения проверок, в результате переговоров с федеральными торговыми сетями с участием наших коллег из Минпромторга нам удалось снизить наценки в торговых сетях с августа 2021 года по настоящее время на 9 п.п. - с 22% до 13%", - сообщил Шаскольский.

"Более того, мы продолжили переговоры с торговыми сетями, предложили им самостоятельно ограничить наценки, и крупнейшие торговые сети - "Магнит", "Перекресток", "Пятерочка" - сами заявили о возможности установить наценки на социально значимые продовольственные товары на уровне 10%. Кроме того, и региональные сети также заявили о том, что собираются такую работу провести. Можно сказать, что добросовестные участники рынка понимают важность ответственного ценообразования в текущем периоде", - отметил он.

В августе ФАС сообщила, что проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей РФ. Внеплановые проверки проходили в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели" (X5 Group), "Ленте" и "Магните". Поводом стали обращения граждан о росте цен.

Сговора и согласованных действий сетей в ходе проверок ФАС не выявила, говорил Шаскольский в декабре в интервью RTVI.

В январе "Магнит" и Х5 объявили, что ограничивают предельную наценку на некоторые социально значимые продовольственные товары на уровне 10%. "Магнит" установил предельные наценки примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину российского покупателя, в том числе вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие. Х5 ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу.

ФАС проводит еженедельный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях, напомнил Шаскольский. Ведомство также провело 165 проверок крупнейших участников рынка по всей товаропроводящей цепи. В случае выявления необоснованного роста цен при условии, что такие компании занимают доминирующее положение или при факте сговора, возбуждаются антимонопольные дела. Служба возбудила восемь дел и выдала 35 предупреждений об устранении нарушений, сообщил руководитель ФАС в пятницу.