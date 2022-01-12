Российские торговые сети согласились ограничить наценки на продукты

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Ритейлеры по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) согласились ограничить наценки на продукты.

Как сообщает антимонопольная служба в среду, инициатива ведомства направлена на снижение стоимости и повышение доступности социально значимых товаров.

После ряда совещаний, проведенных с крупнейшими торговыми сетями, служба предложила ритейлерам "проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств по снижению цен на социально значимые продовольственные товары".

В частности, ФАС рекомендовала крупнейшим торговым сетям ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объеме.

По результатам проведенных совещаний три ритейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.

АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик") готовы ограничить максимальный уровень наценок в 10%, торговая сеть "Бристоль" - в 10-15%. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться.

В настоящее время ведомство рассматривает поступившие от компаний предложения.

На какие товары ограничат наценки

Инициатива предусматривает установление максимальной наценки на товары первой необходимости на уровне не более 10%, при этом ее минимальный размер не ограничен, говорится в сообщении "Магнита". Предполагается, что ограничение будет установлено примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину российского покупателя, в том числе вермишель, овощи "борщевого набора", хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие.

Доля товаров, которые подпадут под добровольное ограничение наценки, может составить 30-40% от оборота социально значимых товаров в "Магните" в денежном выражении.

После согласования с ФАС России добровольное ограничение наценки будет установлено до конца 2022 года. Компания будет использовать специальные ценники для выделения товаров с ограниченной наценкой на полках.

Х5 вводит ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи "борщевого набора", макароны, хлеб и гречневую крупу. Все они также будут выделены на полках магазинов специальными ценниками. В перечень вошли товары с минимальной закупочной ценой вне зависимости от веса, сорта и упаковки. Ограничение может действовать в течение 2022 года, торговые расходы на эти товары компания покроет за свой счет.

Размер наценки будет определяться рыночным методом - в зависимости от спроса и предложения на рынке: минимальный уровень наценки не ограничен, а ее верхний предел не может превышать 10%, сообщила Х5. Товары, вошедшие в список, определяются по минимальной стоимости закупки, а не по доле в товарообороте - это позволит гарантировать самую выгодную цену на продукты для покупателей в каждой локации с учетом поставок от локальных производителей.

Кроме того, торговые сети Х5 готовы обеспечивать доступность социально значимых товаров в течение года на уровне 85-95% - таким образом, товары по минимальным ценам будут доступны в каждом магазине даже при повышенном спросе. Список позиций будет обновляться ежемесячно.

С 2020 года крупные ритейлеры, включая "Магнит" и Х5, вводили нулевые наценки на отдельные категории социально значимых товаров.