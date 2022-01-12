Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:49Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 313 464 214+2 869 320

Российские торговые сети согласились ограничить наценки на продукты

Российские торговые сети согласились ограничить наценки на продукты
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Ритейлеры по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) согласились ограничить наценки на продукты.

Как сообщает антимонопольная служба в среду, инициатива ведомства направлена на снижение стоимости и повышение доступности социально значимых товаров.

После ряда совещаний, проведенных с крупнейшими торговыми сетями, служба предложила ритейлерам "проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств по снижению цен на социально значимые продовольственные товары".

В частности, ФАС рекомендовала крупнейшим торговым сетям ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объеме.

По результатам проведенных совещаний три ритейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.

АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик") готовы ограничить максимальный уровень наценок в 10%, торговая сеть "Бристоль" - в 10-15%. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться.

В настоящее время ведомство рассматривает поступившие от компаний предложения.

На какие товары ограничат наценки

Инициатива предусматривает установление максимальной наценки на товары первой необходимости на уровне не более 10%, при этом ее минимальный размер не ограничен, говорится в сообщении "Магнита". Предполагается, что ограничение будет установлено примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину российского покупателя, в том числе вермишель, овощи "борщевого набора", хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие.

Доля товаров, которые подпадут под добровольное ограничение наценки, может составить 30-40% от оборота социально значимых товаров в "Магните" в денежном выражении.

После согласования с ФАС России добровольное ограничение наценки будет установлено до конца 2022 года. Компания будет использовать специальные ценники для выделения товаров с ограниченной наценкой на полках.

Х5 вводит ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи "борщевого набора", макароны, хлеб и гречневую крупу. Все они также будут выделены на полках магазинов специальными ценниками. В перечень вошли товары с минимальной закупочной ценой вне зависимости от веса, сорта и упаковки. Ограничение может действовать в течение 2022 года, торговые расходы на эти товары компания покроет за свой счет.

Размер наценки будет определяться рыночным методом - в зависимости от спроса и предложения на рынке: минимальный уровень наценки не ограничен, а ее верхний предел не может превышать 10%, сообщила Х5. Товары, вошедшие в список, определяются по минимальной стоимости закупки, а не по доле в товарообороте - это позволит гарантировать самую выгодную цену на продукты для покупателей в каждой локации с учетом поставок от локальных производителей.

Кроме того, торговые сети Х5 готовы обеспечивать доступность социально значимых товаров в течение года на уровне 85-95% - таким образом, товары по минимальным ценам будут доступны в каждом магазине даже при повышенном спросе. Список позиций будет обновляться ежемесячно.

С 2020 года крупные ритейлеры, включая "Магнит" и Х5, вводили нулевые наценки на отдельные категории социально значимых товаров.

ФАС

Новости по теме

Новости

"Яндекс" подключился к разбирательству ФАС с Apple

Росстат подал иски к "Ростелекому" за задержку поставок планшетов для переписи населения

Росстат подал иски к "Ростелекому" за задержку поставок планшетов для переписи населения

МИДу неизвестно, сколько бойцов ЧВК "Вагнер" находится в Мали

Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" не нуждается в модификации под "омикрон"

Проверка Генпрокуратуры выявила три тысячи нарушений на угольных шахтах по всей стране

Третий самолет Минобороны РФ доставил в Москву из Казахстана 86 российских граждан

Третий самолет Минобороны РФ доставил в Москву из Казахстана 86 российских граждан
Умершие знаменитости

Умер телеведущий Михаил Зеленский

Пандемия коронавируса

Росздравнадзор зарегистрировал первую в РФ тест-систему для выявления штамма "омикрон"

Пандемия коронавируса

Глава центра Чумакова спрогнозировал, что пандемия продлится еще не менее года

Глава центра Чумакова спрогнозировал, что пандемия продлится еще не менее года

Что произошло за день: вторник, 11 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });