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Власти РФ заверили, что предпосылок для резкого роста цен на продукты нет

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Несмотря на сложный для аграриев год, предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты питания в стране нет, считает вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

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"Урожай по многим культурам собран хороший. Нехватка была по картофелю. Поэтому были предприняты дополнительные меры", - заявила Абрамченко в эфире канала "Россия 24".

Прежде всего, необходимо было "быстро доставить то, что произвели в личных подсобных хозяйствах в торговую сеть без посредников, предусмотреть меры поддержки создания овощехранилищ, оптово-распределительных центров, чтобы вся товаропроводящая сеть позволяла малым формам хозяйствования быстро свой товар доставить до потребителя".

"Просматривали возможность ввоза дополнительного объема из стран СНГ", - сказала она, добавив вместе с тем, что не все виды продовольствия можно завезти по цене ниже внутреннего рынка. "И тут тоже обольщаться не стоит. Те же самые томаты из Узбекистана, они гораздо дороже, чем наши тепличные", - сообщила вице-премьер.

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Касаясь проблем, которые в этом году возникли в обеспечении потребителей овощами так называемого борщевого набора, вице-премьер пояснила, что они во многом связаны с затяжной уборочной кампанией. "Это очень сильно ударило по сбору овощей, по сбору картофеля. И в этом году мы как раз и наблюдали такую тревожную динамику по овощам борщевого набора. Морковь, капуста, картофель в первую очередь. Трудно было очень собрать, и не собрали в необходимом количестве, на которое рассчитывали. Потом ситуация стабилизировалась", - сказала она.

Для этого была проанализирована вся цепочка от поля до прилавка. "Выяснили, что достаточно сложно производителям, а это, как правило, малые формы хозяйственные. Очень много картофеля собирается, например, самим населением. 65% картофеля производится в личных подсобных хозяйствах. Нужно было соединить эти личные подсобные хозяйства и торговые сети напрямую, минуя посредников. Это было сделано в этом году, - сказала она. - Проанализировали все элементы товаропроводящей сети, и где формировалась завышенная цена, эти элементы стали исключать".

Кроме того, было проанализировано, сколько не хватает овощехранилищ, предусмотрены меры для их строительства. "И в конце года приняли решение, что нужно в 2022 году запускать вообще отдельный федеральный проект по овощам и по поддержке тех самых малых форм хозяйствования, чтобы в 2022 году они почувствовали себя защищенными и смогли вырастить тот урожай, который нужен стране", - заявила Абрамченко.

Говоря о работе торговых сетей, вице-премьер сообщила, что "вместе с ФАС анализировали, из чего складываются торговые наценки на разные товары, на разную линейку продовольствия". "И очень интересные были факты. По крупам, например, в федеральных торговых сетях наценка была выше 100%. На хлеб наценка была выше 50%. На какие-то, справедливости ради надо сказать, группы товаров была отрицательная торговая наценка. Такое тоже встречали, - сказала она. - Но не было средних каких-то адекватных торговых наценок на все социально значимые группы товаров. И поэтому дали соответствующее поручение рассмотреть профильным ведомствам, принять необходимые нормативные акты, чтобы предусмотреть регулирование торговой наценки на социально значимое продовольствие. Чтобы не было вот на этой последней миле в торговой сети таких существенных наценок. Потому что, как правило, у сельхозпроизводителя так цена не растет, как она растет в торговой сети".

"Занимаемся также техническим перевооружением и модернизацией сельского хозяйства. И в этом году принято необходимое решение о лизинге сельхозтехники. Ожидаем эффект уже в следующем году", - сказала вице-премьер.

Как считает Абрамченко, в 2022 году дополнительный акцент необходимо будет сделать на производство молока и молокопродуктов, а также овощей и бахчевых культур. Пока их производство, по ее словам, не дотягивает до показателей доктрины продовольственной безопасности.

Виктория Абрамченко

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