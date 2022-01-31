Brent торгуется у $90,97 за баррель

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти торгуются разнонаправленно к вечеру понедельника после скачка до максимумов за семь лет на прошлой неделе.

К 18:06 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,94 (1,04%), до $90,97 за баррель. Ранее в этот день цена Brent превышала $91 за баррель.

Срок мартовских фьючерсов на Brent истекает в понедельник. Цена более активно торгуемых фьючерсов на апрель поднимается на $0,06 (0,07%), до $88,58 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени на $0,01 (0,01%), до $86,81 за баррель. Цена WTI остается вблизи уровней, в последний раз зафиксированных в 2014 году, пишет Trading Economics.

Обе марки нефти подорожали по итогам шестой недели подряд. С начала января их стоимость поднялась примерно на 16%, при этом темпы роста по итогам месяца могут стать максимальными с февраля 2021 года.

"Беспокойство из-за проблем с поставками нефти в сочетании с сохраняющимися геополитическими рисками обеспечили рынку сильное начало недели", - отметил аналитик Fujitomi Securities Co Ltd. Тошитака Тазава.

Тем временем внимание рынка переключается на предстоящую встречу министров стран ОПЕК+. Участники рынка ждут, что на заседании, которое запланировано на 2 февраля, будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тысяч б/с каждый месяц в марте.