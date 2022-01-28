Brent подорожала до $89,88 за баррель

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе утренних торгов в пятницу после снижения накануне, аналитики следят за курсом доллара и ситуацией вокруг Украины.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 по московскому времени в пятницу составила $89,88 за баррель, что на $0,54 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,62 (0,7%) - до $89,34 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,29 за баррель, что на $0,68 (0,79%) выше итогового значения сессии в четверг. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,74 (0,9%), до $86,61 за баррель.

Отрицательная динамика цен на нефть накануне вызвана укреплением доллара, сказал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн, однако "рынок по-прежнему обеспокоен дефицитом поставок на фоне растущих геополитических рисков", добавил он.

Долларовый индекс, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, накануне рос более чем на 1% на итогах январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв ожидаемо не стал менять ключевую ставку, однако подал сигнал о готовности сделать это уже в марте.

Сильный доллар негативно влияет на сырьевые товары в целом и на нефть в частности, поскольку снижает инвестиционную привлекательность номинированных в долларах активов для держателей других валют.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. Накануне рынки с оптимизмом восприняли слова представителя российского МИД о том, что "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами". Однако напряженность в регионе сохраняется.

"По-прежнему есть опасения насчет поставок российской нефти и газа в случае военной эскалации", - написал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.