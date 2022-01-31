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Нефть Brent подорожала до $91,02 за баррель

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в понедельник утром и находятся вблизи максимумов за семь лет, достигнутых по итогам последних торгов на прошлой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 в понедельник составляет $91,02 за баррель, что на $0,99 (1,1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,69 - до $90,03 за баррель, в ходе торгов цена поднималась до отметки $91,7 за баррель впервые с октября 2014 года.

ЭкономикаBrent подорожала до $90 за баррель впервые с октября 2014 годаЧитать подробнее

Срок мартовских фьючерсов на Brent истекает в понедельник. Стоимость более активно торгуемых фьючерсов на апрель поднимается на $0,89 (1,01%), до $89,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,78 за баррель, что на $0,96 (1,11%) выше итогового значения сессии в пятницу. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,21, до $86,82 за баррель.

Обе марки нефти подорожали по итогам шестой недели подряд. С начала января их стоимость поднялась примерно на 16%, при этом темпы роста могут стать максимальными с февраля 2021 года.

"Беспокойство из-за проблем с поставками нефти в сочетании с сохраняющимися геополитическими рисками обеспечили рынку сильное начало недели", - отметил аналитик Fujitomi Securities Co Ltd. Тошитака Тазава.

Тем временем внимание рынка переключается на предстоящее заседание министров стран ОПЕК+. Участники рынка ждут, что на заседании, которое запланировано на 2 февраля, будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц в марте.

"Ожидая, что ОПЕК+ сохранит существующую политику постепенного увеличения добычи, цены на нефть на этой неделе, скорее всего, продолжат расти", - добавил Тазава. Он также полагает, что Brent останется выше $90 за баррель.

нефть

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