Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 1 и более п.п.

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк поднял ставки по рыночным ипотечным программам на 1 п. п. и более с 1 февраля текущего года, следует из опубликованных на сайте банка материалов.

Теперь минимальная ставка по рыночным ипотечным программам Сбербанка составляет 10,3% (было - 9,3%). Ипотеку на строительство жилого дома банк готов выдавать по ставке от 10,6%.

Условия по льготным ипотечным программам с господдержкой остаются прежними: от 5,85% на новостройки, от 4,7% по программе поддержки семей с детьми, от 0,1% - по "Дальневосточной ипотеке".

Ранее, 13 января, президент - председатель правления банка Герман Греф заявлял журналистам, что Сбербанк пока больше не планирует поднимать ставки по ипотеке и по вкладам.

10 января о росте ставок на 1 п.п. объявил ВТБ. Минимальная ставка для рыночных ипотечных программ составила 10,3%.

Пересмотр условий банками связывают с ростом ключевой ставки Центробанка. За 2021 год она поднялась с 4,25 до 8,5%. Следующее заседание, от которого ожидают дальнейшего роста ставки, состоится 11 февраля 2022 года.