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"Газпром" подал иск к польскому партнеру по газопроводу "Ямал-Европа"

"Газпром" подал иск к польскому партнеру по газопроводу "Ямал-Европа"
Фото: Berk Ozkan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" подало иск в арбитраж в соответствии с регламентом UNCITRAL в отношении управления совместным предприятием EuRoPol GAZ s.a., владеющим польским участком магистрали "Ямал-Европа".

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По сообщению PGNiG, иск касается соблюдения права на получение дивидендов из прибыли EuRoPol GAZ, а также на участие представителей "Газпрома" в правлении EuRoPol GAZ.

PGNiG прямо и косвенно через "дочку" Gas-Trading SA владеет 51,18% EuRoPol GAZ, 48,82% - у "Газпрома".

Накопленная прибыль EuRoPol GAZ за предыдущие годы, которую можно направить на дивиденды акционерам, составляет, согласно сообщению PGNiG, 1,74 млрд злотых ($430 млн).

PGNiG должна дать ответ на уведомление об арбитраже в течение 30 дней.

Газпром Ямал-Европа Польша EuRoPol GAZ PGNiG

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