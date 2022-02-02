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BCS GM спрогнозировал укрепление доллара до 103 рублей в зависимости от санкций

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Инвестбанк BCS Global Markets обновил базовый макропрогноз для российской экономики на 2022 год, понизив ожидания для курса рубля, а также дал прогноз для сценариев введения санкий разной степени жесткости, говорится в обзоре старшего экономиста инвестбанка Натальи Лавровой.

При анализе последствий санкций для экономики рассматривались три варианта - мягкие, умеренные и жесткие ограничительные меры.

Если новые санкции затронут только отдельных граждан и организации, связанные с российскими властями, экономическая неопределенность сохранится, а рубль продолжит дешеветь и может достичь уровня 81 рубля/$1, считает Лаврова. Тогда рост цен ускорится выше базового уровня и составит 6,6% декабрь к декабрю, а рост ВВП замедлится до 2,4%. Аналитик делает вывод, что в этом случае общий экономический эффект от санкций будет аналогичен ежегодным потерям, которые Россия несет с 2014 года после введения первых крымских санкций.

Если США примут законопроект демократов и введут ограничения против российских чиновников и банковского сектора, рубль может обесцениться на 15%, до 88 рублей/$1, а рост ВВП замедлится до 1,4% в 2022 году, считают в BCS. Значительная часть этого замедления роста будет связана с потенциальным выпуском, который снизится с 1,9% до 1,3%.

Введение новых индивидуальных санкций, ограничений на проект "Северный поток 2", госкорпорации и суверенный долг России, а также отключение России от SWIFT аналитик считает маловероятным. Однако в этом случае, по ее прогнозу, экономический шок будет постоянным, поскольку рост ВВП будет сокращаться в течение двух лет с общей просадкой примерно на 4,7% и падением на 2,6% только в 2022 году. Однако Банк России, вероятно, будет проводить более мягкую политику, в том числе предоставляя ликвидность наиболее пострадавшим банкам и предприятиям. Рубль может подешеветь до уровня 103 рубля за доллар, говорится в прогнозе.

Анализ стресс-сценариев проводился с использованием кредитно-дефолтного свопа (5-летний CDS) в качестве показателя премии за риск. Эти оценки были интегрированы в монетарную модель.

В базовом макропрогнозе говорится, что к концу 2022 года года премия за риск вернется к уровню прошлого года, а средняя цена Brent будет на уровне $84 за баррель. В результате рубль постепенно укрепится до 74,8 рубля/$1 против 72 рублей за доллар в прежнем прогнозе. "Перенос курса на инфляцию приведет к тому, что рост цен, вероятно, будет повышенным и составит 5,1% декабрь к декабрю в 2022 году, а затем замедлится в 2023 году. При этом сценарии денежно-кредитная политика ЦБ РФ останется жесткой, в том числе из-за более "ястребиной" позиции регулятора в США. Перечисленные факторы не привели к изменению прогноза роста российской экономики: мы по-прежнему ожидаем, что по итогам 2022 года российский ВВП вырастет на 2,8% благодаря сильным показателям нефтяного сектора", - пишет Лаврова.

США Банк России SWIFT BCS GM Наталья Лаврова

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