Новак ждет восстановления спроса на рынке нефти несмотря на "омикрон"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - На рынке нефти сохраняется неопределенность из-за циркуляции штамма коронавируса "омикрон", но мягкая политика правительств в вопросе введения ограничений внушает надежду на его восстановление, заявил телеканалу "Россия-24" вице-премьер Александр Новак после заседания ОПЕК+.

"Безусловно, много неопределенности сохраняется, в том числе из-за распространения по миру нового штамма коронавируса "омикрон". Мы видим, что во многих странах его распространение идет волнами. В то же время, правительства не принимают жестких мер. Например, Англия, Нидерланды и некоторые другие страны приняли решение отказаться от ограничений. Это позитивно сказывается на восстановлении рынка и спроса", - сказал он.

2 февраля министры стран-участниц ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тысяч баррелей в сутки. Их следующая встреча назначена на 2 марта.