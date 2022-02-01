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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:24Заразились
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Дания первой в Евросоюзе отменила все COVID-ограничения

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Дании со вторника прекращают действовать все ограничения против коронавируса COVID-19, таким образом, страна станет первой в Евросоюзе, где будут отменены все действовавшие ранее меры, сообщают европейские СМИ.

Теперь в Дании перестанут быть обязательными маски и COVID-паспорта, а время работы баров и ресторанов больше не будет ограничено. Также снова открываются ночные клубы, отменен лимит на количество людей в закрытых помещениях.

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При этом сохранятся некоторые ограничения для прибывающих в страну, в частности, для невакцинированных туристов из стран, не входящих в шенгенскую зону.

Ограничения будут отменены, несмотря на высокие показатели заболеваемости коронавирусом - 31 января в стране было зафиксировано около 27,6 тыс. случаев заражения.

В Дании более 80% населения получили обе дозы вакцины от вируса и около 60% получили бустерную дозу.

Предложение отменить все ограничения поступило от министерства здравоохранения на прошлой неделе и позже было утверждено парламентом.

За весь период пандемии в Дании было выявлено более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 3,7 тыс. смертей от последствий заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 01 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Дания коронавирус

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