Qualcomm увеличила квартальную прибыль на 38%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, увеличила чистую прибыль на 38% в первом квартале 2022 финансового года, квартал завершился 26 декабря.

Чистая прибыль компании в отчетный квартал составила $3,399 млрд, или $2,98 в расчете на акцию, по сравнению с $2,455 млрд, или $2,12 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль поднялась до $3,23 на акцию по сравнению с $2,17.

Выручка выросла на 30% и достигла $10,705 млрд против $8,235 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $3,01 на акцию при выручке в $10,44 млрд. Сама Qualcomm ожидала прибыль в диапазоне $2,9-3,1 на акцию, выручку - $10-10,8 млрд.

Выручка подразделения по выпуску полупроводниковых компонентов для беспроводной связи и мобильных устройств, которое производит, в частности, чипы 5G, в минувшем квартале увеличилась на 42% - до $5,98 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $5,53 млрд.

Между тем продажи чипов для автомобилей выросли на 21% и составили $256 млн, продажи в сегменте "интернет вещей" - на 41%, до $1,48 млрд. Аналитики ожидали эти показатели на более высоком уровне - соответственно $276 млн и $1,57 млрд

Согласно прогнозу Qualcomm, прибыль без учета разовых факторов во втором финансовом квартале составит $2,8-3 в расчете на акцию, выручка - $10,2-11 млрд. При этом эксперты оценивают данные показатели соответственно в $2,51 на акцию и $9,66 млрд.

Котировки акций Qualcomm снизились на дополнительных торгах в среду на 3% после публикации отчетности. Капитализация компании за последний год увеличилась на 14%, в то время как фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite прибавили 20% и 6% соответственно.