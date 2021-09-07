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Intel собрался инвестировать до $95 млрд в выпуск чипов в Европе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, планирует строительство предприятий по производству чипов в Европе и выделит на эти цели до $95 млрд.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер заявил во вторник, что компания намерена построить два завода по выпуску микропроцессоров в новом месте и потенциально может в дальнейшем расширить производство. При этом общий объем инвестиций за 10 лет увеличится до эквивалента 80 млрд евро. Новые мощности будут удовлетворять стремительно растущий спрос на полупроводники, поскольку компьютеры, автомобили и гаджеты становятся все более требовательными к чипам, сообщает The Wall Street Journal.

Такие крупнейшие конкуренты Intel, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co., ранее говорили о намерении потратить значительные суммы на наращивание производственных мощностей в ближайшие годы. Особенно сильно глобальная нехватка чипов в последнее время сказалась на автопроизводителях, которые вынуждены сокращать объемы выпуска, приостанавливать работу предприятий или переводить сотрудников на сокращенный рабочий день.

Intel сообщила, что планирует использовать производственные мощности завода в Ирландии для выпуска автомобильных чипов. Также компания создаст команду разработчиков микросхем для того, чтобы помочь другим производителям адаптировать свою продукцию, что позволит им использовать производственные мощности Intel.

Гелсингер прогнозирует, что к концу десятилетия рынок чипов для автомобильной отрасли более чем удвоится. По его словам, на полупроводники будет приходиться более 20% затрат при выпуске автомобилей премиум-сегмента по сравнению с 4% в 2019 году. Это обусловлено тем, что новые возможности помощи водителю, яркие сенсорные экраны и другие функции, требующие большей вычислительной мощности, становятся все более доступными и широко распространенными.

Расширение производства Intel в Европе является частью намерений Гелсингера сделать компанию крупным производителем микропроцессоров на заказ, выпускающим чипы не только для собственных нужд, но и для, например, Qualcomm Inc. и "облачного" подразделения Amazon.com Inc..

В марте CEO Intel обещал построить два завода в Аризоне стоимостью $20 млрд. Также компания выделила $3,5 млрд на расширение предприятия в Нью-Мексико. По словам Гелсингера, решение о местонахождении нового американского завода будет принято до конца года.

Котировки акций Intel растут на 0,5% в ходе торгов во вторник.

Intel

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