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VEON отложил сроки изменения коэффициента в ADR-программе

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON отложил вступление в силу изменения коэффициента в своей ADR-программе, которое было запланировано с 6 марта.

Как сообщила компания, Депозитарная трастовая и клиринговая компания (DTCC) не готова была сделать новый CUSIP (уникальный идентификационный номер всех акций и облигаций, зарегистрированных в США и Канаде - ИФ) с новым коэффициентом в запланированные сроки.

Холдинг уведомит о новых сроках вступления в силу изменений, как только будет получено уведомление.

Ранее VEON сообщал, что по решению совета директоров с 6 марта одна американская депозитарная акция (ADS) будет представлять 25 обыкновенных акций. Сейчас соотношение составляет 1 к 1. Решение было принято, в частности, чтобы избежать делистинга с Nasdaq из-за слишком низких котировок.

Компания ожидала, что изменение соотношения приведет к пропорциональному увеличению стоимости ADS на Nasdaq, хотя указывала, что гарантировать это не может.

ADS VEON торгуются на Nasdaq и "СПб бирже", обыкновенные акции - на Euronext и "Мосбирже".

По правилам Nasdaq, если стоимость ценных бумаг компании в течение 30 рабочих дней не превышает $1, это является нарушением требований листинга. Стоимость акций VEON опустилась ниже $1 с 24 февраля 2022 года и с тех пор не превышала этот уровень, следует из графика торгов. В апреле холдинг получил уведомление от Nasdaq о необходимости выполнения требований листинга в течение полугода, затем срок был продлен и теперь истекает 3 апреля 2023 года.

На закрытие торгов 3 марта стоимость ценных бумаг VEON составляла $0,7.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

VEON DTCC США Канада Nasdaq LetterOne
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