ВТБ намерен закрыть 100 тысяч неипотечных сделок в 2022 году

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ намерен в 2022 году провести около 100 тысяч сделок купли-продажи недвижимости без использования ипотеки, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников.

"Сегодня доля сделок без ипотеки превышает 60%, по итогам 2021 года их число могло достигнуть 3,2 млн. Примерно такого же количества мы ожидаем и в этом году, так как спрос на вторичном рынке может вырасти на фоне завершения программ господдержки. Мы создали максимально конкурентоспособный сервис и в этом году проведем по нему свыше 100 тысяч таких сделок", - заявил он.

По его словам, банк готов предоставить юридическую консультацию, а также дать возможность самостоятельно или с риелтором заключить сделку во всех офисах сети банка.

Кроме того, банк намерен запустить предодобренную ипотеку на покупку недвижимости и на три месяца зафиксировать по ней ставку. Такая мера позволит застраховать цену ипотеки от ухудшения рыночной конъюнктуры.

"Январь неожиданно показал крайне высокий результат продаж. По предварительным оценкам, в целом по системе выдано ипотеки на 327 млрд рублей, что на 24% больше, чем в январе 2021 года. Мы показали еще лучший результат, предоставив населению кредитов на 77 млрд рублей и увеличив свой результат почти на 70%. Во многом потребительская активность на рынке недвижимости в начале года связана с тем, что большое число клиентов реализует полученные в конце прошлого года решения банков по более низким ставкам. По нашей оценке, этот спрос будет исчерпан в течение первого квартала", - пояснил топ-менеджер ВТБ.

Он напомнил, что, несмотря на рост цен на недвижимость, около 1,9 млн семей в 2021 году улучшили свои жилищные условия. В целом на сегодняшний день около 6,5 млн российских семей выплачивают ипотечные кредиты.