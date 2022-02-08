Сбербанк пообещал скидки клиентам с высокими ESG-показателями

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк снизит ставки по кредитам клиентам с высокими показателями в области ESG и ждет регуляторных послаблений в финансировании экологических и социальных проектов от Банка России. Об этом на Всероссийском форуме по корпоративному управлению сообщил первый зампредправления Сбера Александр Ведяхин.

"Мы сейчас делаем рейтинг наших клиентов. Этот рейтинг будет служить для нескольких вещей. Первое - мы будем снижать процентные ставки клиентам, которые находятся в "хорошей" части этого рейтинга, то есть мы (пока что это за счет Сбера) будем давать премию, снижать ставку по кредитам, если у клиента хороший ESG-скоринг, он делает хорошие проекты по социальной ответственности либо по экологической ответственности, если у него хорошо с управлением", - объяснил он.

Ведяхин напомнил, что по "зеленым" и ESG-проектам Сбербанк предоставляет дополнительные скидки.

"Мы очень надеемся, что в этом году регулятор все-таки примет решение и поможет всем банкам, и Сберу тоже, снизить нагрузку на капитал при выдаче "зеленых" кредитов, снизив, допустим, вес RWA (взвешенных по риску активов - ИФ) либо снизив условия по обязательному резервированию", - отметил он.

ЦБ ранее заявлял о готовности пересмотреть подходы к регулированию, чтобы стимулировать технологическую и экологическую трансформацию российской экономики.