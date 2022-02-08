Поиск
Биатлон11:30Мужчины. ФиналПодробнее
Лыжные гонки13:30Женщины. ФиналПодробнее
Лыжные гонки13:55Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:00Заразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 397 260 099+2 239 099

Сбербанк пообещал скидки клиентам с высокими ESG-показателями

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк снизит ставки по кредитам клиентам с высокими показателями в области ESG и ждет регуляторных послаблений в финансировании экологических и социальных проектов от Банка России. Об этом на Всероссийском форуме по корпоративному управлению сообщил первый зампредправления Сбера Александр Ведяхин.

"Мы сейчас делаем рейтинг наших клиентов. Этот рейтинг будет служить для нескольких вещей. Первое - мы будем снижать процентные ставки клиентам, которые находятся в "хорошей" части этого рейтинга, то есть мы (пока что это за счет Сбера) будем давать премию, снижать ставку по кредитам, если у клиента хороший ESG-скоринг, он делает хорошие проекты по социальной ответственности либо по экологической ответственности, если у него хорошо с управлением", - объяснил он.

Ведяхин напомнил, что по "зеленым" и ESG-проектам Сбербанк предоставляет дополнительные скидки.

"Мы очень надеемся, что в этом году регулятор все-таки примет решение и поможет всем банкам, и Сберу тоже, снизить нагрузку на капитал при выдаче "зеленых" кредитов, снизив, допустим, вес RWA (взвешенных по риску активов - ИФ) либо снизив условия по обязательному резервированию", - отметил он.

ЦБ ранее заявлял о готовности пересмотреть подходы к регулированию, чтобы стимулировать технологическую и экологическую трансформацию российской экономики.

Сбербанк Банк России Александр Ведяхин

Новости по теме

Новости

Spotify открыл представительство в России по закону о "приземлении"

Цена газа в Европе растет на сокращении отбора по украинскому коридору

Цена газа в Европе растет на сокращении отбора по украинскому коридору

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2022г до 5,9%

Среднегодовая закупочная цена газа для Молдавии в 2022 году может повыситься в два раза

Среднегодовая закупочная цена газа для Молдавии в 2022 году может повыситься в два раза

FESCO отметила рост контейнерного рынка России на 12,5% за 2021 год

Мосгорсуд признал законным арест предправления банка БКФ Миримской

На тюменском месторождении "Роснефти" погиб человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });