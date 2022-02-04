"Магнит" планирует в 2022 г. открыть более 2 тыс. магазинов разных форматов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" намерен в 2022 году открыть более 2 тысяч магазинов разных форматов в рамках программы органического развития (gross, без учета закрытий).

Это соответствует показателю за прошлый год с корректировкой на небольшие сделки по приобретению прав аренды, говорится в сообщении компании.

Также "Магнит" планирует в этом году обновить около 900 магазинов всех форматов, что превышает количество обновленных магазинов в прошлом году.

Капитальные затраты в 2022 году ожидаются в размере около 80-85 млрд рублей, не включая сделки M&A. Увеличение прогноза по капитальным затратам по сравнению с 2021 годом отражает повышение прогноза по объему редизайна магазинов, обслуживание и обновление приобретенной сети "Дикси", запуск новых собственных производств и реализацию проектов по повышению эффективности, направленные как на рост продаж, так и на повышение производительности труда, таких как оптимизация цепочки поставок, инфраструктуры ИТ и т.п., отметил ритейлер. При этом ожидается, что капитальные затраты как процент от общей выручки останутся приблизительно на уровне 2021 года.

По итогам 2021 года CAPEX "Магнита" практически удвоился и составил 65,9 млрд рублей (что соответствует прогнозу) по сравнению с 32 млрд рублей в 2020 году.

В IV квартале капзатраты увеличились на 89,3%, до 23,9 млрд рублей, что было обусловлено ускорением почти в два раза программы развития и более чем в четыре раза программы редизайна: было открыто 834 магазина (gross) и обновлено 315 магазинов по сравнению с 445 и 72 соответственно в IV квартале 2020 года.

С учетом закрытий (net) в 2021 году "Магнит" открыл 2 036 магазинов по сравнению с 839 в 2020 году, в том числе 1 279 магазинов "у дома" (289 годом ранее) и 783 магазина дрогери (553).

В IV квартале было открыто (net) 762 магазина (410 годом ранее), в том числе 533 магазина "у дома" (212), три супермаркета (1) и 252 магазина дрогери (197).

"В июле компания заключила стратегически важную сделку по покупке "Дикси", добавив к своей сети еще 2,5 тыс. торговых точек и укрепив позиции на рынке. Мы ускорили органический рост и открыли почти 2,3 тыс. новых магазинов - это выше нашего первоначального прогноза, а также провели редизайн еще 700 магазинов", - отметил президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг (его слова приводятся в сообщении).

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец декабря под управлением компании было 26 077 магазинов, в том числе 16,19 тыс. магазинов "у дома" "Магнит" и 2 412 магазинов "у дома" "Дикси".

Выручка "Магнита" по итогам 2021 года выросла на 19,5%, до 1 трлн 856,1 млрд рублей.