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"Магнит" скорректировал цену покупки "Дикси"

Цена выросла с 87,6 млрд рублей до 97 млрд рублей

"Магнит" скорректировал цену покупки "Дикси"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Магнит" одобрил изменение цены приобретения группы "Дикси".

Цена на момент закрытия сделки составила 87,6 млрд рублей. Совет директоров одобрил изменение цены до 97 млрд рублей, говорится в сообщении "Магнита".

Корректировка цены сделки связана с изменениями в чистом долге и оборотном капитале в соответствии с завершающей отчетностью, а также другими условиями сделки, регулирующими корректировку стоимости.

Сделка была одобрена советом директоров "Магнита" 18 мая (тогда сумма сделки оценивалась в 92,4 млрд рублей). Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку 15 июля. 22 июля сделка была закрыта.

В периметр сделки вошли 2 477 магазинов (2 438 магазинов "у дома" "Дикси" и 39 суперсторов "Мегамарт"). Это на 174 магазина меньше, чем планировалось в мае, что обусловлено закрытием части магазинов и открытием новых до завершения сделки. Кроме того, 148 торговых точек были исключены из периметра сделки в связи с предписаниями ФАС и пороговыми значениями рыночной доли. Первая корректировка цены была, в частности, связана с изменением количества магазинов.

Продавцом выступила Mercury Retail Group Limited, бенефициарами которой являются Игорь Кесаев, Сергей Кациев и Сергей Студенников. Mercury Retail Group также владеет сетями "Красное и белое" и "Бристоль".

"Магнит" - крупнейший в РФ ритейлер по числу магазинов и второй по выручке. На конец июня под управлением компании было 22 344 магазина, в том числе 15 348 магазинов "у дома". Выручка ритейлера по итогам первого полугодия 2021 года выросла на 7,7%, до 822,23 млрд рублей.

Магнит Дикси

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