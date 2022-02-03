Максимальную торговую наценку на ряд продуктов в РФ планируют ограничить планкой в 5%

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Максимальная торговая наценка на ряд социально значимых продуктов в РФ может составить не более 5%.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на агрорынке, знакомый с деталями совещания в Минсельхозе (с участием Минпромторга и ФАС) по стабилизации цен на продовольственные товары, на нем, в том числе был проработан вопрос о добровольном ограничении торговыми сетями торговой наценки на ряд продуктов питания в пределах от 0% до 5%. "5% - это максимум", - сказал он, уточнив, что речь идет о таких продуктах, как хлеб, молочные продукты, сахар-песок и овощи борщевого набора, которые пользуются наибольшим спросом.

Предполагается, что эта максимальная торговая наценка будет действовать до начала нового сельхозсезона (до 1 июля 2022 года). Причем не исключается, что эта инициатива будет распространена и на региональные торговые цены.

Другой источник в отрасли подтвердил, что на совещании речь шла о предельной наценке на социально значимые товары в размере 5%. По его словам, механизм внедрения этого ограничения пока обсуждается.

"Интерфакс" направил соответствующий запрос в Минсельхоз.

Информируя об итогах совещания, ведомство ранее сообщило, что вместе с ФАС подготовило рекомендации производителям сахара "в части установления предельных цен при его продаже в розницу и предельных наценок для дистрибьюторов", а также считает необходимым разработать аналогичные рекомендации для предприятий розничной торговли.

Как сообщалось, с 2020 года крупные ритейлеры, включая "Магнит" и X5 Retail Group, вводили нулевые наценки на отдельные категории социально значимых товаров.

В январе 2022 года "Магнит", Х5 и "Бристоль" (входит в Mercury Retail Group) согласились ограничить торговые наценки на некоторые продукты и направили свои предложения в Федеральную антимонопольную службу, сообщала ФАС. Х5 и "Магнит" были готовы ограничить максимальный уровень наценок в 10%, торговая сеть "Бристоль" - в 10-15%. "Магнит" установил предельные наценки примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину российского покупателя, в том числе вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие. Х5 ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу.

Опасения поставщиков продовольствия

Между тем, поставщики продовольствия опасаются, как механизм будет работать на практике.

Поставщики на протяжении двух лет сдерживали рост издержек за счет собственной рентабельности, сказал "Интерфаксу" зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. По его словам, многие поставщики в настоящее время сегодня работают с нулевой рентабельностью или даже себе в убыток. "В случае введения очередного госрегулирования цен есть все риски, что ввиду доминирующего положения торговых сетей все финансовое бремя за это решение будет полностью переложено на плечи поставщиков", - опасается он.

"Чтобы избежать банкротств пищевых предприятий и чтобы покупатель смог увидеть снижение цен на полке, необходимо говорить о реальном, а не просто заявленном снижении наценки торговых сетей и ограничении их доминирующего положения на рынке", - добавил Леонов.