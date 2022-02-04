В Кремле заявили, что договор "Газпрома" и CNPC рассчитан на 25 лет

Фото: Guang Niu/Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" и CNPC подписали 25-летний договор о поставках российского трубопроводного газа с Дальнего Востока в Китай, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достигнуты важные договоренности по газу и по нефти. Это - расширение сотрудничества по линии "Газпрома" и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC - ИФ)", - сказал он журналистам. "Подписан договор о поставках российского трубопроводного газа на китайский рынок. Двадцатипятилетний контракт, дополнительно 10 млрд кубов в год по новому маршруту с Дальнего Востока России", - сообщил Песков.

Он также заявил: "Мы успешно сотрудничаем по вакцинам. В Китае уже выпустили первые партии "Спутника V", сейчас налаживается масштабирование. Всего законтрактован объем в 150 млн доз".

Среди прочих двусторонних проектов сотрудничества РФ и КНР он назвал "разные проекты по амурскому газохимическому комплексу, по совместному производству автомобилей. "Соллерс" совместно с китайской компанией "Chery automobile" на базе Ульяновского автомобильного завода наладила выпуск машин".

В целом, говоря о переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, Песков заявил, что "это была очень теплая, конструктивная, партнерская и союзническая встреча, очень субстантивная одновременно".

По его словам, "главным образом президент Путин и председатель Си сделали акцент на двусторонних отношениях, также несколько слов было сказано по международной обстановке".

Песков также рассказал, что на переговорах китайский лидер обозначил новую цель для дальнейшего наращивания двустороннего товарооборота - $250 млрд в год.

Песков назвал такую планку "вполне реалистичной, учитывая нынешнюю динамику развития двусторонних отношений".