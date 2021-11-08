Toshiba изучает возможность разделения на отдельные компании

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Японская Toshiba Corp рассматривает возможность разделения на отдельные компании.

"Toshiba находится в процессе формулирования своего следующего среднесрочного плана по увеличению корпоративной стоимости", - говорится в сообщении компании.

Разделение является "одним из возможных стратегических вариантов", отмечается в нем.

Это заявление последовало за рядом сообщений в СМИ, в которых говорилось о возможности разделения Toshiba на три компании, специализирующиеся на инфраструктуре, девайсах и чипах памяти. Согласно этим новостям, каждое выделенное подразделение должно было получить листинг в течение нескольких лет, сообщает The Wall Street Journal.