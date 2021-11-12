Toshiba разделит операции на три самостоятельные компании к марту 2024 года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Японская Toshiba Corp. выделит в самостоятельные публичные компании операции в сфере инфраструктурных услуг, а также выпуска устройств.

Таким образом, ее бизнес будет разделен на три компании.

Другие активы, в том числе доля 40,6%-ная Toshiba в производителе чипов памяти Kioxia Holdings Corp., останутся в третьей компании, которая сохранит имя Toshiba.

В презентации Toshiba говорится, что она планирует завершить отделение подразделений и их вывод на открытый рынок во втором полугодии 2023 финансового года (апрель 2023 - март 2024 гг.).

Акционеры Toshiba получат акции двух новых публичных компаний.

Подразделение в сфере инфраструктурных услуг включают в себя операции в сфере генерации и распределения электроэнергии, возобновляемых источников энергии, управления энергопотреблением, а также системных решений для государственной инфраструктуры и строительства. Его выручка в 2021 фингоду, согласно прогнозу Toshiba, составит порядка 2,1 трлн иен.

Второе выделяемое подразделение занимается производством полупроводниковых компонентов, жестких дисков, а также оборудования для производства чипов. Его выручка, как ожидается, составит 870 млрд иен в этом фингоду.

Чистая прибыль Toshiba в первом финансовом полугодии, завершившемся 30 сентября, составила 59,8 млрд иен, или 133,76 иены на акцию, по сравнению с 3,49 млрд иен, или 7,7 иены на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Операционная прибыль компании выросла почти в 15 раз, до 44,98 млрд иен, выручка увеличилась на 1,1%, до $1,55 трлн иен.

Акции Toshiba подешевели на 1,3% по итогам торгов в пятницу. Заявление о планах разделения операций и отчетность за первое финполугодие были опубликованы уже после закрытия японского рынка акций.