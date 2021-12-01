Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Британский регулятор потребовал от Meta продать GIF-платформу Giphy

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) требует от американской Meta Platforms Inc. (бывшей Facebook Inc.) продать платформу для отправки GIF-сообщений Giphy.

Эксперты СМА после расследования относительно соглашения между Meta и Giphy, заключенного в мае прошлого года, пришли к выводу, что сделка приведет к ослаблению конкуренции между соцсетями. Они также добавили, что по факту в результате соглашения Giphy перестал быть потенциальным конкурентом на рынке цифровой рекламы.

В миреМарк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в MetaМарк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в MetaЧитать подробнее

СМА считает, что Meta, присоединив Giphy, сможет еще больше увеличить и без того огромное рыночное влияние, ограничив или полностью отключив доступ других платформ к GIF-продуктам Giphy. Это приведет к росту трафика в принадлежащих Meta платформах - Facebook, WhatsApp и Instagram, на которые уже приходится 73% пользовательского времени, проведенного британцами в соцсетях.

Эксперты регулятора также полагают, что компания, если не отключит доступ полностью, изменит условия пользования Giphy, потребовав, например, от других соцсетей, таких как TikTok, Twitter и Snapchat, предоставлять больше пользовательской информации.

Кроме того, сразу после покупки Giphy, как сообщали СМИ, за $400 млн Meta закрыла рекламные сервисы платформы, которые по мнению СМА могли бы составить значительную конкуренцию собственным сервисам Facebook.

"Это причина для беспокойства, особенно учитывая тот факт, что Facebook контролирует половину $9,4-миллиардного рынка цифровой рекламы Великобритании", - отмечается в постановлении.

Meta, в свою очередь, не согласна с решением и сообщила, что подаст апелляцию.

Акции Meta дорожают на 1,7% в ходе предварительных торгов на бирже Nasdaq в среду.

Великобритания Meta Platforms Giphy

Новости по теме

Новости

Рынок РФ даже в теплом ноябре потребовал от "Газпрома" на 6% больше газа

В электросталеплавильном цехе ММК произошел пожар

Средняя цена нефти Urals в ноябре выросла в 1,8 раза

Нефть подорожала более чем на 4%

Нефть подорожала более чем на 4%

Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU

Мировые цены на кофе достигли 10-летних максимумов

Мировые цены на кофе достигли 10-летних максимумов

В ВТБ заявили, что не ждут дефолтов по долгу "Роснано"

В ВТБ заявили, что не ждут дефолтов по долгу "Роснано"

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы

"Роснано" погасило облигации без госгарантий на 4,5 млрд руб.

Госкомиссия выделила диапазон частот силовых ведомств для тестирования 5G в России

Госкомиссия выделила диапазон частот силовых ведомств для тестирования 5G в России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });