Британский регулятор потребовал от Meta продать GIF-платформу Giphy

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) требует от американской Meta Platforms Inc. (бывшей Facebook Inc.) продать платформу для отправки GIF-сообщений Giphy.

Эксперты СМА после расследования относительно соглашения между Meta и Giphy, заключенного в мае прошлого года, пришли к выводу, что сделка приведет к ослаблению конкуренции между соцсетями. Они также добавили, что по факту в результате соглашения Giphy перестал быть потенциальным конкурентом на рынке цифровой рекламы.

СМА считает, что Meta, присоединив Giphy, сможет еще больше увеличить и без того огромное рыночное влияние, ограничив или полностью отключив доступ других платформ к GIF-продуктам Giphy. Это приведет к росту трафика в принадлежащих Meta платформах - Facebook, WhatsApp и Instagram, на которые уже приходится 73% пользовательского времени, проведенного британцами в соцсетях.

Эксперты регулятора также полагают, что компания, если не отключит доступ полностью, изменит условия пользования Giphy, потребовав, например, от других соцсетей, таких как TikTok, Twitter и Snapchat, предоставлять больше пользовательской информации.

Кроме того, сразу после покупки Giphy, как сообщали СМИ, за $400 млн Meta закрыла рекламные сервисы платформы, которые по мнению СМА могли бы составить значительную конкуренцию собственным сервисам Facebook.

"Это причина для беспокойства, особенно учитывая тот факт, что Facebook контролирует половину $9,4-миллиардного рынка цифровой рекламы Великобритании", - отмечается в постановлении.

Meta, в свою очередь, не согласна с решением и сообщила, что подаст апелляцию.

Акции Meta дорожают на 1,7% в ходе предварительных торгов на бирже Nasdaq в среду.