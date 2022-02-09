"СПБ биржа" перенесла запуск торгов акциями в выходные дни

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа", которая планировала запустить торги наиболее ликвидными ценными бумагами в выходные дни с 5 февраля, отложила их запуск. В пресс-службе биржи "Интерфаксу" сказали, что начать такие торги планируется до конца первого квартала 2022 года.

"Решение о дате начала торгов в выходные дни будет принято после проведения всех необходимых консультаций со всеми сторонами, активно задействованными в реализации данного решения", - говорится в сообщении биржи.

Запустить их 5 февраля не удалось, потому что оказалось, что бирже нужно больше времени на консультации с участниками индустрии, объяснил представитель компании, "поскольку мы все вместе создаем мировой прецедент".

"СПБ биржа" определила параметры проведения организованных торгов ценными бумагами в выходные дни на заседании комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг февраля. Предполагается, что торги будут проходить в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00 по московскому времени. На торгах в выходные дни будут представлены ценные бумаги, доступные в период проведения утренней дополнительной торговой сессии. Эти торги станут частью дополнительной утренней торговой сессии торгового дня понедельника.

Дата расчетов по сделкам, заключенным в субботу или в воскресенье, будет аналогична дате расчетов по сделкам, заключенным в первый будний день, который включается в состав того же торгового дня, что и выходные дни. Например, если участник торгов заключил сделку в субботу, то расчеты по указанной сделке будут производиться в среду, так же как и для сделки, заключенной в понедельник.

При этом корпоративные события в выходные дни обрабатываться не будут (дивиденды, сплиты и т.п.). Также не будет проводиться аукцион закрытия по выходным дням. Все не исполненные на бирже заявки будут сниматься в конце каждого выходного дня.

Расчетные цены и риск-параметры в выходные дни пересчитываться не будут, маржин-коллы участникам торгов и клиринга предъявляться также не будут. По субботам и воскресеньям поставка и расчеты проводиться не будут. Поставка и расчеты по сделкам, заключенным в будние дни, будут проводиться по стандартному расписанию. Например, сделки (Т+2) заключенные в пятницу, будут рассчитываться во вторник с учетом наличия одного торгового дня понедельника, включающего в себя торги в субботу и в воскресенье. Комиссии по сделкам, заключенным в выходные дни, будут блокироваться в торговой системе. При этом списание комиссий будет производиться в первую клиринговую сессию после выходных.

"СПБ биржей" совместно с участниками торгов разработан механизм ограничения волатильности и нерыночных ценовых движений в выходные дни, который также был утвержден на заседании комитета. В соответствии с этим подходом устанавливаются жесткие границы колебания цены, которые будут более узкими, чем границы, устанавливаемые в будние торговые дни. Жесткие границы колебания цены не будут превышать 50% от величины индикативных ставок риска, являющихся предельными значениями для определения размера начальной маржи для клиентов участников торгов.

"Таким образом, изменение расчета границ динамических лимитов в выходные дни обеспечивает сужение диапазона ценовых движений и снижение рисков как для инвесторов, заключающих сделки, так и клиентов, которые не планировали инвестиционную активность по субботам и воскресеньям, поскольку значительное изменение цены на "СПБ бирже" на выходных будет невозможно", - отмечается в сообщении.

ПАО "СПБ биржа" - крупнейшая площадка по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении находятся более 1,8 тысячи ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.