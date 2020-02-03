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Трамп по ошибке поздравил не тот штат с победой в Супербоуле

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Любители американского футбола обрушились с критикой на президента США Дональда Трампа, который допустил ошибку при поздравлении команды "Канзас-сити чифс" с победой в Супербоуле - финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ).

"Поздравляю "Канзас-Сити чифс" с отличной игрой и с фантастическим "камбэком", совершенным под колоссальным давлением. Вы отлично представляли штат Канзас и все США. Наша страна вами гордится", - написал он в своем твиттере.

Проблема заключалась в том, что Канзас-Сити расположен в штате Миссури, а не в Канзасе. В итоге пользователи Twitter начали ругать Трампа за незнание таких вещей, после чего его твит был удален.

Позже президент США опубликовал в соцсетях исправленную версию сообщения, в котором поздравляет "Канзас-Сити чифс", отмечая при этом, что "мы гордимся вами и штатом Миссури".

В ночь на воскресенье "Канзас-Сити чифс" впервые за несколько десятилетий выиграли Супербоул, одержав в финале победу над калифорнийской командой "Сан-Франциско Форти Найнерс" со счетом 31:20. При этом игроки из Миссури перед концовкой матча серьезно уступали по счету, но все же смогли выиграть.

США Дональд Трамп

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