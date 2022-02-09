Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:40Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 400 778 513+3 106 510

Moody's допустило понижение рейтингов РФ и Украины из-за возможного военного конфликта

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Наращивание российских войск на границе с Украиной повысило риск усугубления военного конфликта между двумя странами и введения новых санкций в отношении России западными государствами, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

"Вторжение России на Украину, которое не является нашим базовым сценарием, приведет к помещению на пересмотр с возможностью понижения рейтингов обеих стран", - отмечают эксперты агентства.

Россия имеет рейтинг "Baa3" от Moody's со "стабильным" прогнозом, Украина - рейтинг "B3/стабильный".

"Moody's ожидает, что любое военное вторжение на Украину приведет к введению дополнительных санкций в отношении России. Последствия новых санкций будут зависеть от того, какие сектора подпадут под них, а также от масштаба санкций и степени координации между западными странами", - говорится в обзоре.

ЭкономикаFitch перечислило последствия жесткого варианта антироссийских санкцийЧитать подробнее

Несмотря на то, что способность России жить под санкциями и отвечать на них усилилась за последние годы, введение дополнительных серьезных экономических и финансовых санкций, например, ограничение доступа к импорту ключевых технологий, необходимых для модернизации экономики, может оказать понижательное давление на кредитный профиль страны, отмечают эксперты Moody's.

"Введение жестких и скоординированных санкций, которые помешают своевременному осуществлению трансграничных платежей, создаст непосредственные риски для кредитоспособности РФ", - считают в агентстве, отмечая, при этом, что считают такие ограничительные меры маловероятными.

"Россия располагает существенными ресурсами, которые помогут ей обезопасить себя в краткосрочной перспективе от последствий новых санкций, - говорит вице-президент и старший кредитный аналитик Moody's Эван Вольманн. - Тем не менее, в рамках сценария, являющегося маловероятным и очень отдаленным, жесткие санкции приведут к отсрочке выплат по внешнему долгу РФ, что будет означать дефолт по нашим определениям и повлечет за собой понижение рейтинга".

"Украина укрепила бюджетные и внешние буферы с момента прошлой военной эскалации с Россией в 2014-2015 гг., и это позволит стране справиться с немедленными последствиями конфликта. Однако со временем кредитоспособность Украины может оказаться под серьезным давлением, если ей не будет предоставлена существенная внешняя помощь, чтобы поддержать финансы, учитывая необходимость рефинансирования внешних долгов", - говорится в обзоре.

Moody's Украина

Новости по теме

Новости

Индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 3600 и 1500 пунктов впервые с 17 января

Пандемия коронавируса

В РЖД число заболевших COVID-19 сотрудников вдвое превысило резерв

"СПБ биржа" перенесла запуск торгов акциями в выходные дни

"СПБ биржа" перенесла запуск торгов акциями в выходные дни

Борис Добродеев возглавил USM Telecom

Brent подорожала до $91,22 за баррель

Brent подорожала до $91,22 за баррель

Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне геополитического "затишья"

Правительство представило концепцию легализации оборота криптовалют в РФ. Обобщение

Правительство представило концепцию легализации оборота криптовалют в РФ. Обобщение

Власти США изъяли украденные в 2016 году биткойны на рекордные $3,6 млрд

Посол РФ в Германии призвал не увязывать запуск "СП-2" с политикой

Посол РФ в Германии призвал не увязывать запуск "СП-2" с политикой

Правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });