Кипр обсуждает с Россией возобновление чартерных рейсов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Власти республики Кипр ведут переговоры с российскм Минтрансос о возобновлении чартерных программ туроператоров из аэропортов России на курорты острова в 2022 году, сообщил министр туризма республики Саввас Пердиос. Он добавил, что конкретных решений пока не принято.

Он напомнил, что в последнее время между Россией и Кипром возможны только регулярные рейсы. Они продолжаются, никаких перерывов в авиасообщении не планируется.

"Мы спросили, можно ли возобновить чартеры не только из Москвы, но и регионов, и какие авиакомпании могли бы выполнять такие рейсы. Сейчас продолжают действовать ограничения. Мы получили очень позитивный отклик, что если у россиян будет такой же интерес к турпродукту Кипра, каким он был на протяжении последних лет, то такое возобновление возможно", - сказал Пердиос.

"Министр транспорта России оценил как очень позитивный тот факт, что Кипр одобрил российские вакцины и предлагает россиянам бесплатное лечение от ковида, включая изоляцию, госпитализацию, питание, реабилитацию. Напомню, что Кипр с 1 дня признал "Спутник V" как действенную вакцину против коронавируса. Также недавно была признана вакцина "Спутник Лайт" как третья доза, подходящая для посещения республики Кипр гражданами России. И хотел бы подчеркнуть, что Кипр является одной из немногих стран европейского региона, которые открыты в последнее время для граждан России", - сказал министр.

По его словам, продолжается диалог с российским Минтрансом по поводу компаний, которые будут осуществлять чартерные перелеты не только из Москвы, но и Самары, Казани, Ростова-на-Дону. Но уже сейчас россиянам доступны турпакеты, которые включают пассажирские авиаперевозки в рамках действующих спецпредложений туроператоров. Пердиос напомнил, что на Кипр разрешены и грузопассажирские рейсы, на которых могут летать туристы.

С августа 2021 года российский оперштаб по COVID-19 разрешил 14 рейсов из Москвы на Кипр в неделю - 7 в Ларнаку и 7 в Пафос. Из аэропортов России, кроме Москвы, в которых возобновлены международные полеты, число разрешенных полетов в Ларнаку и Пафос составляет по четыре в неделю. Из Москвы на Кипр летают "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии" и Cyprus Airways.

Россиянам для въезда на Кипр нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа. С 1 марта правила будут упрощены - туристам с прививкой "Спутник V" или "Спутник Лайт" в качестве бустерной вакцины больше не потребуется ПЦР-тест.