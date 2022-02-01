Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:30Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 320 768+3 633 861

Ростуризм разъяснил, какие страны считать "открытыми и закрытыми" для туристов из РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила, какие страны считать "открытыми и закрытыми" для российских туристов при процедуре возврата туроператорами средств туристам за отмененные из-за пандемии туры в рамках постановления правительства №1073.

"В момент, когда и если постановление 1073 будет принято, мы на уровне Ростуризма должны будем сориентировать туроператоров относительно того, какие страны мы считаем закрытыми, а какие открытыми. Это произойдет официально только после того, как постановление будет принято, но я поделюсь нашим мнением по этому вопросу. Я напомню, что продление отсрочки будет действовать по закрытым странам, а по открытым туроператоры должны в кратчайшие сроки выполнить обязательства перед туристами", - сказала она в ходе прямого эфира в инстаграме.

Как отметила Догузова, важно понять, какие страны можно считать открытыми для российских туристов, а какие закрытыми. "Открытые - это те страны, с которыми у нас возобновлено регулярное авиасообщение и которые готовы принимать россиян с туристическими целями. Например, Турция, ОАЭ, Куба, Доминикана и ряд других. Закрытые - это страны, с которыми либо не восстановлено регулярное авиасообщение, либо если оно восстановлено, то сама страна не принимает россиян с туристическими целями. Это большая часть Европы и стран Юго-Восточной Азии", - пояснила глава Ростуризма.

Догузова подчеркнула, что есть страны, которые непросто отнести к той или иной категории. "У нас есть развилки по тем странам, которые нельзя однозначно отнести к открытым или закрытым. К ним относятся те страны, с которыми у нас возобновлено регулярное авиасообщение, они принимают с целью туризма, но по ним действуют ограничения по числу доступных рейсов. Например, Кипр и Греция. Они открыты, но по ним действуют ограничения. Чтобы выставить критерии, мы сопоставили объемы пассажиропотока в 2019 и в 2021 году. Если пассажиропоток вырос или снизился менее чем в два раза по сравнению с 2019 годом, то эти государства мы причисляем к открытым странам. А те, где объем пассажиропотока сократился по сравнению с 2019 годом более чем в два раза, мы предлагаем относить к закрытым странам", - сказала она.

Так, по словам Догузовой, Греция, Тунис и Болгария попадают в список закрытых стран, потому что по ним "колоссальное падение пассажиропотока". А Кипр и Хорватия - открытые страны. По ним либо рост, либо сопоставимые цифры.

Госдума в конце 2021 года приняла поправки в закон, которые позволяют продлить еще на год действие постановления правительства 1073 от июня 2020 года о продлении отсрочки обязательств туроператоров по несостоявшимся из-за пандемии турам до конца 2021 года. 30 декабря закон подписал президент. При этом отсрочка продлевается только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии). По долгам за открытые страны туроператоры должны полностью рассчитаться с туристами.

Глава Ростуризма также призвала туроператоров сосредоточиться на том, чтобы в этом году закрыть все обязательства перед туристами, быть на связи с туристами и агентствами, отвечать на звонки и быть в курсе того, что происходит с возвратом средств.

Ростуризм

Новости
Пандемия коронавируса

Работодателям в РФ рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Работодателям в РФ рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников

На адвоката Павлова составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

На адвоката Павлова составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

На Кубани прекратили полномочия судьи, устроившего смертельное ДТП

Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности

Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности

При назначении детских выплат перестанут учитывать арестованное имущество семьи

При назначении детских выплат перестанут учитывать арестованное имущество семьи
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости COVID в РФ наступит к середине февраля

В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости COVID в РФ наступит к середине февраля

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

Верховный суд счел ликвидацию "Мемориала" соразмерной его нарушениям

В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });