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AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%
Фото: Bodo Marks/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc, разработчик вакцины против COVID-19, получила чистый убыток в четвертом квартале 2021 года из-за списаний, вызванных приобретением американской Alexion Pharmaceuticals.

В октябре-декабре 2021 года чистый убыток компании составил $347 млн по сравнению с прибылью в $1,01 млрд за аналогичный период годом ранее. Убыток на акцию составил 22 цента против прибыли в 78 центов.

Базовая прибыль на акцию - внимательно отслеживаемый показатель, исключающий разовые факторы, - увеличилась на 56%, до $1,67.

Квартальная выручка AstraZeneca повысилась на 62%, до $12,01 млрд.

Продажи вакцин от коронавируса в минувшем квартале составили $1,87 млрд.

Компания сообщила о начале комплексного пересмотра бизнеса, связанного с покупкой Alexion за $39 млрд в конце 2020 года и направленного на интеграцию систем и процессов, а также оптимизацию географического присутствия и распределения ресурсов и инвестиций. Ожидается, что размер списаний в связи с пересмотром бизнеса составит около $2,1 млрд.

В 2021 году в целом выручка AstraZeneca увеличилась на 41%, до $37,4 млрд, а чистая прибыль упала до $115 млн с $3,14 млрд годом ранее.

Фармкомпания прогнозирует рост выручки в 2022 году на 18-19% (high teens percentage) и подъем базовой прибыли на акцию на 24-29% (mid-to-high twenties percentage).

AstraZeneca - шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, а также онкологических и инфекционных заболеваний. Компания работает более чем в 100 странах, ее производственная база насчитывает 30 заводов в мире.

За год капитализация компании увеличилась почти на 20% и превысила 128 млрд фунтов стерлингов ($173,4 млрд).

AstraZeneca Alexion Pharmaceuticals коронавирус

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