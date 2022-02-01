AstraZeneca впервые инвестировала в российского разработчика лекарств

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций, биофармацевтическая компания AstraZeneca и Юникорн Кэпитал Партнерс (управляющая компания венчурного фонда "ФармМед Инновации") инвестировали в "Таргет Медикалс", разработчика препарата для лечения резистентной артериальной гипертензии, сообщил РФПИ.

Препарат представляет собой ингибитор альдостеронсинтазы - фермента, отвечающего за выработку альдостерона.

Помимо резистентной гипертензии, будущий препарат может использоваться и для терапии других заболеваний, включая хроническую сердечную недостаточность и коронарную болезнь сердца, считают в фонде.

"Насколько мы знаем, это первый в своем роде прецедент, когда компания "Биг Фармы" напрямую инвестирует в капитал российского биотех-стартапа", - сказал управляющий партнер Unicorn Capital Partners Алексей Виноградов, процитированный в сообщении.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", российская "дочка" AstraZeneca стала совладельцем ООО "Таргет Медикалс" 28 января, инвестиций в другие компании у нее на балансе нет. Доля ООО "Астразенека Фармасьютикалз" в "Таргет Медикалс" по состоянию на конец января - 8,7%, как и у структуры РФПИ. У граждан Белоруссии Алексея Ключеновича и Натальи Струшкевич, ранее владевших по 50% долей, теперь по 32,6%. "Таргет Медикалс" - резидент Сколково.

Гендиректор AstraZeneca в России Ирина Панарина через пресс-службу РФПИ отметила, что компания видит "огромный потенциал российских решений как на внутреннем, так и на международном рынках", и "с этой точки зрения венчурное финансирование - логичный шаг".

Фонд "ФармМед Инновации" создан РВК (передана в структуру РФПИ в рамках реформы институтов развития), которая внесла в него 4,5 млрд руб., и Минпромторгом. Юникорн Кэпитал Партнерс стала управляющей компанией фонда по итогам конкурса.