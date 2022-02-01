Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 320 768+3 633 861

AstraZeneca впервые инвестировала в российского разработчика лекарств

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций, биофармацевтическая компания AstraZeneca и Юникорн Кэпитал Партнерс (управляющая компания венчурного фонда "ФармМед Инновации") инвестировали в "Таргет Медикалс", разработчика препарата для лечения резистентной артериальной гипертензии, сообщил РФПИ.

Препарат представляет собой ингибитор альдостеронсинтазы - фермента, отвечающего за выработку альдостерона.

Помимо резистентной гипертензии, будущий препарат может использоваться и для терапии других заболеваний, включая хроническую сердечную недостаточность и коронарную болезнь сердца, считают в фонде.

"Насколько мы знаем, это первый в своем роде прецедент, когда компания "Биг Фармы" напрямую инвестирует в капитал российского биотех-стартапа", - сказал управляющий партнер Unicorn Capital Partners Алексей Виноградов, процитированный в сообщении.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", российская "дочка" AstraZeneca стала совладельцем ООО "Таргет Медикалс" 28 января, инвестиций в другие компании у нее на балансе нет. Доля ООО "Астразенека Фармасьютикалз" в "Таргет Медикалс" по состоянию на конец января - 8,7%, как и у структуры РФПИ. У граждан Белоруссии Алексея Ключеновича и Натальи Струшкевич, ранее владевших по 50% долей, теперь по 32,6%. "Таргет Медикалс" - резидент Сколково.

Гендиректор AstraZeneca в России Ирина Панарина через пресс-службу РФПИ отметила, что компания видит "огромный потенциал российских решений как на внутреннем, так и на международном рынках", и "с этой точки зрения венчурное финансирование - логичный шаг".

Фонд "ФармМед Инновации" создан РВК (передана в структуру РФПИ в рамках реформы институтов развития), которая внесла в него 4,5 млрд руб., и Минпромторгом. Юникорн Кэпитал Партнерс стала управляющей компанией фонда по итогам конкурса.

Таргет Медикалс РФПИ Юникорн Кэпитал Алексей Виноградов Сколково Ирина Панарина Алексей Ключенович

Новости по теме

Новости

Украина впервые начала импортировать газ из Венгрии

Украина впервые начала импортировать газ из Венгрии

Средняя цена нефти Urals в январе выросла на 57% год к году

Цена газа в Европе ушла ниже $900/тыс. куб. м на росте украинского транзита

Цена газа в Европе ушла ниже $900/тыс. куб. м на росте украинского транзита

"Ъ" сообщил о технологических учениях Сбербанка на фоне возможных санкций США

"Ъ" сообщил о технологических учениях Сбербанка на фоне возможных санкций США

Акции "Квадры" выросли на 38-40% на новостях о сделке со структурой "Росатома"

Акции "Квадры" выросли на 38-40% на новостях о сделке со структурой "Росатома"

В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

Brent подорожала до $89,6 за баррель

The New York Times купила игру Wordle

The New York Times купила игру Wordle

Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 1 и более п.п.

Sony объявила о покупке студии видеоигр Bungie, создавшей Destiny и Halo

Sony объявила о покупке студии видеоигр Bungie, создавшей Destiny и Halo
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });