Pfizer в III кв. увеличила чистую прибыль в 5,5 раза, выручку - в 8,5 раза

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская фармкомпания Pfizer Inc. увеличила чистую прибыль в 5,5 раза в третьем квартале 2021 года, выручку - в 8,5 раза, а также улучшила годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе Pfizer, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $8,146 млрд по сравнению с $1,469 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,42 против $0,26 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов зафиксирована на уровне $1,24 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, в $1,08 на акцию.

Квартальная выручка Pfizer поднялась более чем вдвое и достигла $24,094 млрд по сравнению с $10,277 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $22,576 млрд.

Выручка от продажи вакцин увеличилась до $14,6 млрд с $1,717 млрд. В том числе доходы от продажи вакцины против COVID-19, разработанной совместно с германской BioNTech SE, составили $13 млрд, также превысив консенсус-прогноз экспертов FactSet.

"Более 75% выручки от продажи вакцины от COVID-19 Comirnaty пришлось на иностранные государства. Мы планируем достичь цели поставки по крайней мере 2 млрд доз вакцин бедным странам к концу 2022 года", - заявил глава компании Альберт Бурла.

Согласно новым прогнозам Pfizer, в 2021 году ее прибыль без учета разовых факторов составит $4,13-4,18 на акцию, выручка - $81-82 млрд. Ранее компания прогнозировала скорректированную прибыль на уровне $3,95-4,05 на акцию, выручку - $78-80 млрд.

Прогноз годовой выручки от продажи вакцины от COVID-19 был повышен на 7,5%, до $36 млрд с $33,5 млрд. Компания рассчитывает, что поставки вакцины Comirnaty в этом году достигнут 2,3 млрд доз.

В 2022 году выручка от Comirnaty сократится примерно до $29 млрд, прогнозирует Pfizer, основываясь на контрактах, заключенных до середины октября 2021 года. В следующем году Pfizer, как ожидается, поставит 1,7 млрд доз вакцины Comirnaty.

Акции компании прибавляют 2,7% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 18,6%, в то время как индекс S&P 500 прибавил 22,8% за аналогичный период.