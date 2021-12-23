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AstraZeneca сообщила о значительном росте защиты от "омикрона" после третьей дозы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Бустерная третья доза вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приводит к значительному росту уровня антител против штамма "омикрон". Об этом сообщается в пресс-релизе компании со ссылкой на лабораторные исследования.

"Очень воодушевляет то, что современные вакцины способны защищать от "омикрона" после третьей бустерной дозы. Эти результаты поддерживают использование третьей бустерной дозы в рамках национальных стратегий по вакцинации, особенно для ограничения распространения вызывающих беспокойство вариантов вируса, в частности, "омикрона", - заявил один из авторов исследования Джон Белл.

Нейтрализующие антитела после третьей дозы вакцины сравнимы по эффективности против "омикрона" с двумя дозами против более раннего штамма "дельты, отметили в AstraZeneca.

Уровень антител после третьей дозы вакцины был выше уровня антител у тех, кто переболел ранее штаммами "альфа", "бета", "дельта" коронавируса и вылечился.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций

AstraZeneca коронавирус

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