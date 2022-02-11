Авиакомпании РФ просят скорректировать керосиновый демпфер по аналогии с бензином

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с предложением оптимизировать демпфирующий механизм для авиакеросина, пишет газета "Коммерсантъ" в пятницу со ссылкой на письмо организации к главе ведомства Виталию Савельеву.

Демпфер начинает действовать, когда экспортная цена топлива превышает его стоимость в РФ, бюджет компенсирует 65% этой разницы. Ежегодно базовая цена в формуле демпфера индексируется на 5% и в 2022 году для керосина составляет 55,9 тыс. руб. АЭВТ предлагает снизить уровень индексации до 3%, а коэффициент компенсации повысить с 65% до 83%. Аналогичные решения уже одобрены правительством для бензина и дизтоплива.

По данным, которые приводит АЭВТ, с июля 2019 года по январь 2022-го международные индексы цен на авиатопливо выросли на 49,5%: с 40,2 тыс. до 60,2 тыс. руб. за тонну.

В ответном письме Минтранс просит ассоциацию до 18 февраля подготовить расчет выпадающих доходов федерального бюджета при реализации данного предложения, а также социально-экономические эффекты и оценку влияния этой меры на финансовое состояние авиакомпаний.

Снижение уровня индексации до 3% обойдется бюджету в дополнительные 25-30 млрд руб., исходя из условия "падения цены топлива с текущих уровней ниже 50 тыс. руб. к концу года", полагает аналитик "ВТБ Капитала" Елена Сахнова. Увеличение коэффициента компенсации до 83% потребует, по ее оценке, еще 7-8 млрд руб. Ни в одной другой стране нет такого механизма, как демпфер на керосин, напоминает Сахнова.

Это не первое предложение АЭВТ, связанное с компенсациями затрат авиакомпаний на керосин государством. Летом прошлого года организация просила вице-премьера Александра Новака снизить порог отсечения в формуле демпфера с тогдашних 53,25 тыс. до 39,3 тыс. руб. Позднее АЭВТ предлагала повысить коэффициент возмещения акциза на керосин для всех авиакомпаний с 2022 года с нынешних 2,08 до 3,5, а для заправляющихся на территории ДФО, Арктической зоны и Крайнего Севера - до 5. В первом случае, по расчетам ассоциации, госсубсидия могла бы вырасти с нынешних 3 тыс. руб. до 7 тыс. руб. на тонну керосина, во втором - до 11,2 тыс.

Новак, однако, заявил журналистам в январе, что новых решений по теме компенсации авиакомпаниям роста стоимости керосина нет. Уже принятых государством мер, по его мнению, достаточно.