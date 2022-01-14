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Новак счел достаточными меры по компенсации подорожания авиакеросина

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Новых решений по теме компенсации авиакомпаниям роста стоимости керосина нет, уже принятых государством мер достаточно, заявил вице-премьер Александр Новак.

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"Нет, сейчас никаких решений и предложений нет, поскольку те ранее принятые меры по обратному акцизу (на авиакеросин - ИФ) показали, что этой меры достаточно", - сказал он журналистам.

Проблему роста стоимости топлива в России в 2021 году не раз поднимали участники авиаотрасли.

В июне Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просила Новака пересмотреть демпферный механизм, который частично компенсирует перевозчикам рост цен на керосин, снизив порог отсечения с 53,25 тысячи до 39,3 тысячи рублей. Снижение демпфера позволило бы авиакомпаниям начать получать компенсации с февраля 2021 года в размере около 5,7 тысячи рублей за тонну, "что стало бы эффективной мерой поддержки отрасли в условиях роста цен на керосин и продолжающегося кризиса в отрасли", отмечалось в письме Новаку от главы АЭВТ Владимира Тасуна.

Владелец аэропортового холдинга "Новапорт" Роман Троценко предлагал повысить коэффициент возмещения акциза на керосин, приобретаемый перевозчиками в аэропортах Дальневосточного федерального округа. Нынешний коэффициент 2,08 - единый по стране, он дает скидку (за счет субсидии государства) более 3 тыс. руб. за тонну керосина при заправке воздушного судна в крыло.

"Это мало для Дальнего Востока, где стоимость топлива объективно выше в связи с транспортными плечами, а зачастую топливо приходится перевозить морским или речным транспортом загодя, за год иногда", - обращался Троценко к президенту Владимиру Путину, предлагая установить для Дальнего Востока этот коэффициент от 3,34 до 6. Путин поручал правительству рассмотреть инициативу бизнесмена до декабря.

В конце прошлого года сообщалось, что АЭВТ предложила повысить ставку вычета акциза для всех авиакомпаний с 2022 года до 3,5, а для заправляющихся на территории ДФО, Арктической зоны и Крайнего Севера - до 5, писал "Коммерсантъ". В первом случае, по расчетам ассоциации, субсидия могла бы вырасти до 7 тысяч руб. на тонну керосина, во втором - до 11,2 тысячи. В опрошенных изданием авиакомпаниях поддержали предложение АЭВТ, но выразили сомнение, что оно будет реализовано за пределами ДФО.

Александр Новак АЭВТ Владимир Тасун Роман Троценко

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