РФ может выплатить авиакомпаниям за подорожавшее в марте топливо 17,2 млрд руб.

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Компенсация затрат российских авиакомпаний на керосин за счет демпфирующего механизма в марте этого года может составить 57,54 тыс. руб. на тонну использованного топлива, говорится в обзоре исследовательской группы "Петромаркет".

"Если исходить из наших оценок потребления отечественного топлива российским воздушным транспортом, авиакомпании в уходящем месяце получат из государственного бюджета в виде компенсации за дорогое топливо порядка 17,2 млрд руб.", - сказано в обзоре.

Прогноз экспертов "Петромаркета" от 9 марта предполагал еще более щедрые выплаты - 65,96 тыс. руб./т. Выплаты за февраль оценивались в 14,242 руб./т.

Керосиновый демпфер заработал для авиакомпаний в сентябре прошлого года. Бюджет компенсирует им 65% разницы между экспортной стоимостью керосина и установленной государством отсечкой. В 2021 году эта отсечка составляла 53,25 тыс., в 2022 году - 55,9 тыс.

Официальные данные о пассажиропотоке российских авиакомпаний за март, как ожидается, будут опубликованы Росавиацией в начале апреля. По данным аналитиков "ВТБ Капитала", всего будет перевезено около 5,2 млн человек - относительно марта 2021 года это меньше на 20%.