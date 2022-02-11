"Роснефть" увеличила совокупную переработку нефти на 2,1% в 2021 году

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Предприятия НК "Роснефть" в 2021 году переработали 106,1 млн т нефти, что на 2,1% превосходит показатель 2020 года, говорится в отчете компании по МСФО.

Так, объем переработки на российских НПЗ компании вырос на 2,3%, составив 95,1 млн т нефти (в IV кв. - 23,4 млн т, рост на 1,6% г/г), на заводах в Германии - увеличился на 0,3%, до 11 млн т (в IV кв. - 2,9 млн т, рост на 0,3% г/г).

"Роснефть" отмечает рост спроса на нефтепродукты как на внутреннем рынке России, так и в Германии.

Глубина переработки в прошлом году составила 75,8%, выход светлых нефтепродуктов - 56,6%.