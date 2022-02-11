Что произошло за день: пятница, 11 февраля

Повышение ключевой ставки ЦБ, прекращение всех операций с рублевыми кошельками WebMoney и ограничения для мигрантов в Калужской области

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кремль подтвердил отказ Макрона сдавать ПЦР-тест перед встречей с Путиным. Именно поэтому расстояние между президентами за столом на прошедших ранее переговорах составило порядка шести метров, пояснил Дмитрий Песков.

- Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%. Решение регулятора совпало с прогнозами большинства экспертов. Глава ЦБ допустила возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Ведь ускорение годовой инфляции в РФ свидетельствует о рисках перегрева экономики, пояснил регулятор.

- Международное агентство тестирования подтвердило положительный допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой. Однако итоги командного турнира фигуристов на ОИ-2022 должны остаться в силе, так как положительная проба Валиевой была взята до старта Олимпиады, пояснили в ОКР. А вот против спортивного персонала, который с ней работал, начато расследование.

- Расчетный банк платежной системы WebMoney лишился лицензии ЦБ. Регулятор указал на риски вовлечения Консервативного коммерческого банка в обслуживание "теневого" сектора. WebMoney назвала надуманными обвинения ЦБ и прекратила все операции с рублевыми кошельками.

- В Калужской области мигрантам запретили работать в ряде отраслей. В частности, в розничной торговле, общепите, общественном транспорте, такси. Также губернатор региона нагрянул в местный миграционный центр и отловил мигранта с "липовым" сертификатом о знании языка. Калужский прокурор предложил в этих центрах фиксировать на видео не говорящих по-русски мигрантов.

- Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня Олимпиады. Копилка команды Олимпийского комитета России на ОИ-2022 в пятницу пополнилась одной медалью. Лыжник Александр Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км.

- В Москве пройден пик заболеваемости COVID-19, связанный с распространением "омикрона". Как сообщил мэр города Сергей Собянин, он был пройден за три-четыре недели, как и в других европейских городах. Заболеваемость коронавирусом за минувшие сутки в столице уменьшилась на 18%, в России - выросла на 3,5%.