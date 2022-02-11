ЦБ РФ отозвал лицензию у Консервативного коммерческого банка

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.

"Банк фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", - сообщает ЦБ.

В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Зарегистрированный в Астрахани Консервативный коммерческий банк является участником системы страхования вкладов.

Консервативный коммерческий банк по итогам 2021 года занимает 150-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".