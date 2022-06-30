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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Пикник по случаю Дня независимости обойдется американцам дороже на 17%

Пикник по случаю Дня независимости обойдется американцам дороже на 17%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Стоимость традиционной вечеринки на свежем воздухе в День независимости США 4 июля обойдется американцам в 2022 году в среднем в $69,68, что на 17% больше, чем в прошлом году, показало исследование American Farm Bureau Federation (AFBF).

В расчет стоимости барбекю входят чизбургеры, печенье, мороженое, клубника, чипсы, куриная грудка, свиной стейк, тушеная свинина с бобами, лимонад и картофельный салат.

Сильнее всего подорожало мясо. Два фунта фарша, из которого делаются котлеты для бургеров, теперь стоят $11,12, на 36% больше, чем год назад, а два фунта курятины подорожали на 33%, до $8,99. Бутылка лимонада (чуть меньше 2,5 литров) подорожала за год на 22%, до $4,43.

Вместе с тем клубника упала в цене на 16%, а сыр для бургеров подешевел на 13%.

Исследование AFBF стало очередным свидетельством роста цен в США, где официальный показатель инфляции в прошлом месяце составил рекордные за четыре десятилетия 8,6%.

Старший экономист организации Роджер Крайан отметил, что увеличение стоимости продукции не всегда компенсирует возросшие затраты производителей продуктов питания, которые также столкнулись с ростом цен на топливо, удобрения и прочее.

"В конечном счете, во многих случаях высокие цены, которые фермеры получают за свою продукцию, не покрывают их увеличившиеся расходы", - сказал он.

США AFBF Роджер Крайан
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