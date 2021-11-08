Таганрогский отравитель таллием осужден на восемь лет

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Таганроге признал Владислава Шульгу виновным в массовом отравлении таллием сотрудников ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева" (ТАНТК).

Путем частичного сложения наказания он приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили, что Шульга был осужден по пункту "в" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), пункту "а" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

По данным следственного управления СКР по региону, Шульга на первоначальной стадии дал признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте. Однако затем изменил их и заявил о своей непричастности к преступлениям. Позже вещество с содержанием таллия обнаружили на весах, изъятых дома у Шульги. Такое же вещество было обнаружено и в бутылке, изъятой из помещения завода.

Как сообщалось, в январе 2018 года работники ТАНТК поочередно начали обращаться к медикам с жалобами на ухудшение состояния здоровья, боль в мышцах и суставах. Экспертиза показала, что люди отравились таллием. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека).

Следствие выяснило, что сотрудник ТАНТК Шульга "из-за неприязненных отношений" с некоторыми коллегами добавил химическое вещество с таллием в три 19-литровые бутылки с питьевой водой. В итоге на предприятии отравились 34 человека. 27 из них получили серьезный вред здоровью. В ходе судебных прений Шульга свою вину не признал и просил суд оправдать его.