Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Таганрогский отравитель таллием осужден на восемь лет

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Таганроге признал Владислава Шульгу виновным в массовом отравлении таллием сотрудников ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева" (ТАНТК).

Путем частичного сложения наказания он приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили, что Шульга был осужден по пункту "в" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), пункту "а" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

По данным следственного управления СКР по региону, Шульга на первоначальной стадии дал признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте. Однако затем изменил их и заявил о своей непричастности к преступлениям. Позже вещество с содержанием таллия обнаружили на весах, изъятых дома у Шульги. Такое же вещество было обнаружено и в бутылке, изъятой из помещения завода.

Как сообщалось, в январе 2018 года работники ТАНТК поочередно начали обращаться к медикам с жалобами на ухудшение состояния здоровья, боль в мышцах и суставах. Экспертиза показала, что люди отравились таллием. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека).

Следствие выяснило, что сотрудник ТАНТК Шульга "из-за неприязненных отношений" с некоторыми коллегами добавил химическое вещество с таллием в три 19-литровые бутылки с питьевой водой. В итоге на предприятии отравились 34 человека. 27 из них получили серьезный вред здоровью. В ходе судебных прений Шульга свою вину не признал и просил суд оправдать его.

Таганрог Ростовская область

Новости по теме

Новости

В МВД заявили, что подростки приходили на протесты из любопытства и за компанию

Google и Telegram оштрафованы на 6 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

Москва отказалась от проведения 11 ноября встречи глав МИД нормандской четверки

Шойгу сообщил о долгосрочном контракте на новые гиперзвуковые ракеты "Циркон"

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента
Пандемия коронавируса

На "Госуслугах" восстановили сроки действия большинства сертификатов о COVID-прививке

В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что сокращение сроков действия QR-кодов не обсуждается

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });