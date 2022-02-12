Россия приступает к производству самолетов-амфибий для Алжира
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") приступил к исполнению контракта на строительство самолетов-амфибий Бе-200ЧС для Алжира, следует из информации на официальном портале госзакупок.
Завод опубликовал на сайте госзакупок информацию об исполнении договоров на поставку материалов и комплектующих для изготовления самолетов Бе-200ЧС для Алжира (заказчик - "012" по Общероссийскому классификатору стран мира).
Всего размещено 10 договоров на общую сумму более 385 млн рублей.
Согласно документам, заказанные агрегаты и материалы должны быть поставлены на завод в 2022-2023 годах.
Один из заключенных контрактов предполагает поставку комплектующих изделий из Швейцарии - блоки контроля вибраций двигателя, кабельные сборки, акселерометры передних и задних опор. Стоимость по договору - 740 078 швейцарских франков (почти 60 млн рублей).
23 августа 2021 года глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил "Интерфаксу", что Алжир прислал официальный запрос на поставку четырех самолетов-амфибий Бе-200.
"Мы получили запрос, рассматриваем", - заявил Слюсарь.
О заключении этого контракта официально не сообщалось.
В декабре первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сказал в интервью "Интерфаксу": "Есть заявки на Бе-200 и от других государств, в том числе от Алжира. Первый самолет заказчик может получить в следующем году".
Самолет Бе-200
Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течении 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
Первый полет самолета-амфибии состоялся 24 сентября 1998 года. В настоящее время Бе-200 поступает российскому МЧС и Военно-морскому флоту (ВМФ).