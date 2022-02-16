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В России могут ввести "налог на Steam" для финансирования патриотических игр

В России могут ввести "налог на Steam" для финансирования патриотических игр
Фото: Sezgin Pancar/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает обязать зарубежные площадки дистрибуции видеоигр, включая Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store и Epic Games Store, перечислять в бюджет 5% от оборота в РФ, чтобы затем направить эти деньги на разработку патриотических игр о России, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

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Источник издания в правительстве пояснил, что министерство дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру. Благодаря предлагаемым мерам планируется получать от зарубежных игровых платформ на эти цели до 10 млрд рублей в год.

В Минцифры "Коммерсанту" сообщили, что доклад с предложениями по созданию фонда направлен правительству. Сейчас предложения находятся на межведомственном согласовании и проработке, добавили в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Издание напоминает, что инициатива по созданию фонда разработки видеоигр, популяризующих русскую культуру и историю, вошло во второй пакет мер поддержки IT-отрасли, утвержденный правительством в сентябре 2021 года.

Минцифры РФ PlayStation Steam

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