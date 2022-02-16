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Минцифры опровергло информацию о введении налога на международные игровые платформы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Введение налогов на иностранные цифровые компании, в том числе международные игровые платформы, не планируется, говорится в сообщении Минцифры РФ.

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила, что планируется ввести для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и других, сбор в размере 5% от продаж в РФ. По данным издания, эти средства планируется направлять в фонд поддержки патриотических видеоигр, правительство рассчитывает обеспечить фонду до 10 млрд рублей поступлений в год. Источник издания в правительстве пояснил, что Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр.

В Минцифры опровергли эту информацию, заявив, что "финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счет каких-либо сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр".

"Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний (так называемые Pillar 1, Pillar 2). Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Максима Паршина.

Как отмечается в сообщении, подготовка предложений по созданию Фонда поддержки разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), популяризующих русскую культуру и историю, предусмотрено вторым пакетом мер поддержки ИТ-отрасли. "Ожидаемый эффект - повышение привлекательности инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр и развитие сегмента разработки видеоигр", - отметили в министерстве.

Минцифры

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