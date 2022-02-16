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Сервис Likee направил в РКН документы о регистрации юрлица в России

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сингапурская компания, владеющая сервисом коротких видео Likee, направила в Роскомнадзор документы о создании представительства в России в соответствии с российским законом "о приземлении" интернет-компаний, сообщил представитель компании Likee Дмитрий Щербинин.

Он сказал это на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, посвященном исполнении закона "о приземлении".

Щербинин сказал, что компания зарегистрировала юридическое лицо в России и 11 февраля направила в РКН подтверждающие это документы.

На этом же заседании замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство получило документы о регистрации юрлица в России от Viber, а также заявление от Zoom на регистрацию личного кабинета на сайте РКН.

17 января сообщалось, что Likee и Viber зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора. В пресс-службе Likee "Интерфаксу" тогда же сообщили, что компания на своем сайте завела электронную форму для обращений и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России.

Все три требования "закона о приземлении" касаются крупных иностранных IT-компаний с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек. В перечне Роскомнадзора таких компаний 13.

16 февраля Субботин предупредил, что РКН скоро начнет применять к нарушителям закона о приземлении меры понуждения, в первую очередь, запрещать рекламу.

Роскомнадзор Госдума Вадим Субботин Сингапур Likee

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