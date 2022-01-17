Apple и Likee выполнили два из трех требований закона о "приземлении"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Компания Apple Distribution International Ltd., зарегистрированная в Ирландии, а также сингапурская соцсеть Likee выполнили второе из трех требований Роскомнадзора в рамках так называемого закона о "приземлении".

Согласно данным на сайте Роскомнадзора, компании исполнили требование "разместить на информационном(ых) ресурсе(ах) электронную форму".

Ранее компании открыли личный кабинет на сайте РКН. Также это сделал мессенджер Viber.

Третьим требованием, которое пока не исполнено, указано создание филиала, или открытие представительства, или учреждение российского юрлица.

Ранее в пресс-службе соцсети коротких видео Likee "Интерфаксу" сообщили, что компания начала выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России. Там заявили, что на сайте и в личных кабинетах пользователей Likee открыта электронная форма для обращений, а в Роскомнадзор направлена заявка на открытие личного кабинета на сайте ведомства. Согласно данным на сайте РКН, компания Viber Media S.a r.l зарегистрирована в Люксембурге.

Закон о "приземлении"

Президент РФ Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал так называемый закон о "приземлении", обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google LLC , Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.