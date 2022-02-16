"Магнит" открыл первый гибридный даркстор для онлайн-заказов и покупателей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" открыл гибридный даркстор, работающий в двух форматах - в качестве склада для сбора онлайн-заказов и как офлайн-магазин для покупателей (формат классического dark store не предполагает доступ покупателей, склад работает только на обслуживание доставки).

Общая площадь объекта составляет более 600 кв. м. Для удобства покупателей в гибридном дарксторе разделены покупательский и курьерский пути - предусмотрены отдельные зоны для упаковки интернет-заказов, зона выдачи и торговый зал для офлайн-продаж, отдельный вход для курьеров, говорится в сообщении "Магнита".

Покупателям доступен более широкий ассортимент, чем в традиционном магазине "у дома" - около 8 тыс. наименований.

Гибридный даркстор расположен на юго-западе Москвы и работает на экспресс-доставку в пределах одного часа. Объект обрабатывает заказы собственного сервиса доставки "Магнита", а также партнеров компании (Delivery Club, "Яндекс.Еда" и "Сбермаркет").

"Мы продолжаем тестировать различные операционные модели в e-grocery, а также ищем варианты синергии с нашим офлайн-бизнесом. Гибридный даркстор представляется нам достаточно интересным форматом, который, с одной стороны, позволяет сделать более привлекательное предложение для традиционных покупателей "Магнита", а с другой - потенциально повысить эффективность онлайн-канала. Мы посмотрим, как будет работать пилот и не исключаем дальнейшего масштабирования", - отметила операционный директор по электронной коммерции розничной "Магнита" Ксения Пушкарская (ее слова процитированы в сообщении).

В настоящее время сервисы e-commerce "Магнита" охватывают более 4,49 тыс. офлайн-магазинов и 20 дарксторов в 64 регионах и 301 населенном пункте. При этом 69% онлайн-продаж генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Самым крупным и быстро растущим сегментом является экспресс-доставка, при которой заказы выполняются в течение 60 минут.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По итогам 2021 года выручка компании выросла на 19,5%, до 1,86 трлн рублей. Онлайн-продажи "Магнита", которые он начал тестировать во второй половине 2020 года, по итогам 2021 года выросли в 32 раза, до 11,2 млрд рублей с НДС.