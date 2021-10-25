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"Магнит" открыл первый аптечный даркстор

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" открыл первый магазин-склад, обеспечивающий онлайн-продажи аптечных товаров. Пилотный даркстор заработал в Краснодаре, говорится в сообщении компании.

Даркстор работает в соответствии с действующими в РФ лицензионными требованиями в формате аптечного пункта click & collect. Его общая площадь составляет около 250 кв. м. Даркстор имеет зону сборки интернет-заказов и торговый зал для офлайн-продаж, а также административную зону. При заказе из даркстора покупателям доступен более широкий ассортимент, чем в традиционной "Магнит Аптеке", - около 8 тыс. наименований, в том числе рецептурные и безрецептурные лекарства, БАДы, медицинские приборы, товары для здоровья и пр.

Даркстор будет обеспечивать доставку онлайн-заказов примерно в 30 аптек, которые будут подключены до конца недели.

"Бизнес-модель дарксторов уже показала свою эффективность в доставке продуктов питания, сейчас мы хотим проверить эту гипотезу и в фарме. Пилотный аптечный даркстор позволит нам протестировать операционные процессы и оценить покупательский отклик, после чего мы примем решение о масштабировании", - отметил директор по электронной коммерции "Магнита" Андрей Лукашевич.

Ранее "Магнит" запустил сервис бронирования лекарств в регионах. В настоящее время сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, а также в Карелии. До конца года проект будет масштабирован на все регионы присутствия формата "Магнит Аптека", таким образом, бронирование будут доступно почти в 900 точках по всей стране, в том числе в более 100 аптеках Москвы и области.

Кроме того, ранее "Магнит" начал сотрудничать с аптечным маркетплейсом "Ютека", чтобы увеличить число контактов с покупателями, повысить узнаваемость бренда в этом сегменте рынка и получить больше информации о потребительском поведении. До конца года "Магнит" рассчитывает протестировать и другие партнерские площадки, а также расширить собственный сервис.

Магнит Краснодар

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